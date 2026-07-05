Франция тотално доминира над Парагвай, но спечели само с 1:0 след дузпа

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Франция доминира тотално над Парагвай във Филаделфия, но спечели само с 1:0.

Попадението бе на Килиан Мбапе от дузпа в 70-ата минута след като ВАР привика съдията за очевидно нарушение на Диего Гомес срещу резервата на Дидие Дешан Дезире Дуе. Парагвайците опитаха всякакви циркаджийски номера, за да разсеят Мбапе, но той се оказа с доста по-здрави нерви от германските национали и прати Хил в другия ъгъл при изпълнението на дузпата.

Преди това при 80% владеене на топката имаше само два точни удара на Жюл Кунде от дистанция.

Преди мача имаше церемония за рождения ден на САЩ, защото в този град е подписана Декларацията на независимоста.

От френския състав отсъства Орилеиен Чуамени, който е получил мускулна травма на последната тренировка преди мача.

Така на 1/4-финала Франция ще се изправи срещу бившата си колония Мароко.

Парагвай: Орландо Хил - Хуан Касерес, Густаво Веласкес, Густаво Гомес (71-Маурисио), Омар Алдерете (58-Хосе Канале), Хуниор Алонсо - Диего Гомес, Андрес Кубас, Матиас Галарса, Мигел Алмирон (71-Габриел Авалос) - Хулио Енсисо (61-Густаво Кабайеро).

Франция: Майк Менян - Жюл Кунде, Дайо Упамекано, Вилиам Салиба, Люка Дин - Ману Коне, Адриен Рабио - Усман Дембеле (84-Раян Шерки), Брадли Баркола (61-Дезире Дуе) - Килиан Мбапе.

Жълт картон: Брадли Баркола, Ману Коне