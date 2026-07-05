Григор Димитров отново го направи! Натупа и бивш финалист на "Уимбълдън"

Винаги съм опасен, когато играя на трева, защото мога да го правя добре. Не гледайте мястото ми в ранглистата.

Григор Димитров не говори празни приказки и наказателната му акция на "Уимбълдън" продължава.

В третия кръг в Лондон обаче бившият №3 в света имаше срещу себе си друг голям специалист на тази настилка. В голяма драма Димитров аха да допусне тежък обрат, но бе готов за последен удар и измъкна 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3 срещу Матео Беретини. Италианецът, който също се завръща от контузия, е финалист в този турнир от "Големият шлем" през 2021 г.

Григор имаше точка за пробив в началото на третия сет, но в сервиса му настъпи спад и съперникът му се възползва. В петия сет обаче издебна възможността да пробие и въпреки единия пропуснат мачбол записа 7-ата си победа за този сезон.

На осминафинала Димитров ще играе срещу последния останал представител на домакините от Великобритания. Артюр Фери всъщност е французин с много добри резултати в студентския шампионат на САЩ като състезател на университета в Станфорд. В момента е 114-и в света и измъкна 2:6, 7:5, 2:6, 7:6 (7:3), 7:6 (10:5) със Зизу Бергс (Бел).

"Искам да играя винаги пет сета", каза на шега Григор веднаhа след победата. Той вече е 143-и в актуалната световна ранглиста.

При двойките отпадна Васил Кирков. Роденият в Асеновград тенисист, който играе за САЩ, и Барт Стевенс (Нид) загубиха 6:2, 5:7, 3:6 от Садио Думбия и Фабиен Ребул (Фр).