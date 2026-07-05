Григор Димитров: Най-важното в момента е да прескачам препятствията пред себе си

Григор Димитров обяснимо бе в добро настроение след петсетовата победа над Матео Беретини (Ит), която го класира отново на осминафинал на "Уимбълдън". Най-добрият български тенисист в историята бе попитан за покрива на централния корт заради нещастието през миналата година.

Тогава той водеше с два сета на друг италианец - №1 в света Яник Синер, но при затворен покрив получи тежка контузия. Заради скъсания гръден мускул Димитров много трудно се върна в турнирите.

"Вече знаете, че с този покрив вече си имаме обща история, въпреки че не съм го искал. Но в момента искам да благодаря на вас, зрителите. След миналата година и начина, по който напуснах турнира, не знам какво може да ми се случи. Но отново съм тук и съм готов да започна нова история. Искам да бъда максимално честен - най-важното за мен в момента не са победите или загубите, а да преодолявам препятствията пред себе си.

Казах си го 1000 пъти по време на мача. Не се случва толкова често да играеш на това място. Не знам колко пъти още ще имам тази възможност и искат да се възползвам максимално от този шанс", сподели Димитров.