Треньорът на Норвегия заминал на световното въпреки тежка болест на сина си

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Селекционерът Столе Солбакен изведе Норвегия до 1/8-финал на световното първенство срещу Бразилия, който е тази вечер от 23 ч.

Треньорът разкри, че е тръгнал за мондиала след болезнена вест за сина му Маркус. Той е получил диагноза мултиплена склероза ва 25-годишна възраст.

"Когато го чух, си помислих: Това беше с футболната ми кариера. Лежах на дивана в ембрионална поза и плачех", споделя Солбакен.

Това се случва по средата на подготовката за световното първенство. "Мечтите за световното първенство могат да почакат. Синът не може. Маркус се обаче се бори без нито едно: "Татко, няма да се справя." За световното заминах не като национален треньор, а като баща. Може би едва в такива моменти човек осъзнава колко много означава бащата", гласи разтърсващата изповед на Солбакен.

Самият той буквално се връща от ония свят.

Случката се разиграва на 13 март 2001 г., когато Солбакен е на 33 години и играе като полузащитник за датския "Копенхаген".

По време на тренировка внезапно колабира вследствие на сърдечен арест, причинен от неоткрит дотогава кожен дефект.

Сърцето на норвежеца спира и той е в състояние на клинична смърт в продължение на почти 7 минути.

Лекарят на отбора Франк Одергорд и пристигналите спешни медици започват незабавна сърдечна реанимация (масаж и изкуствено дишане) в линейката на път за болницата, благодарение на което успяват да го върнат към живота.

След инцидента на Солбакен му е имплантиран пейсмейкър. Това, разбира се, слага край на активната му кариера като футболист, но той не се отказва от футбола и веднага се насочва към треньорската професия, където постига огромни успехи (включително дълги години начело на "Копенхаген" и националния отбор на Норвегия).

"Бях мъртъв за около седем минути. Когато се събудих в болницата, първото нещо, което попитах, беше какъв е резултатът от мача през уикенда," споделя по-късно Солбакен, проявявайки типичния си характер и черен хумор.