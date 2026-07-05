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Мбапе: И ние можем да играем мръсно, щом трябва!

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Килиан Мбапе се смее на опитващия се да го провокира Матиас Галарса. Снимка: Ройтерс

Френският нападател Килиан Мбапе коментира победата с 1:0 над Парагвай на осминафиналите на световното, при която той и съотборниците му бяха тероризирани с нарушения, откровени удари провокации и навиквания от противника. Той използва тези методи заради футболната си безпомощност и това му донесе успех над Германия в предходната фаза.

„Знаехме какъв мач да очакваме. Мисля, че беше много полезно за нас да преживеем такъв двубой и да видим как ще се справим. Показахме, че не сме просто отбор, който може да играе атакуващ футбол. Всеки отбор играе според силните си страни, няма правилен или грешен начин да се играе. Единственият правилен начин е да се спечели.

Сега трябва да се съсредоточим върху Мароко. Наистина очакваме с нетърпение да играем срещу тях, защото знаем, че са много добър отбор.

Ако трябва да си пъхнем ръцете в калта, ще го направим! Мислеха, че ще излезем да играем със смокинги. Но ние знаем как да играем и мръсен футбол. И дори в това бяхме по-добри от тях!", каза Мбапе.

Четвъртфиналният мач на световното между Франция и Мароко ще се проведе на 9 юли.

Килиан Мбапе се смее на опитващия се да го провокира Матиас Галарса. Снимка: Ройтерс

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