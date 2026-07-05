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Българският национал Хавиер Ибанес спечели първа професионална титла в бокса

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Хавиер Ибанес Снимка: БОК/Любомир Асенов, LAP.BG

Хавиер Ибанес спечели първа титла на професионалния боксов ринг. Българският национал победи по точки представителя на Доминиканска република Йерми Пералта Хименес в лека категория и взе пояса на WBC Латино на галавечер в Пуерто Плата, Доминиканска република.

Ибанес доминираше в десетрундовия мач и заслужено триумфира с победата с единодушно съдийско решение.

За Ибанес, който е олимпийски бронзов медалист от игрите в Париж 2024, това бе втори мач на професионалния ринг. Той нокаутира в 5-ия рунд Андерсон Лопес на галавечер Сан Себастиан, Испания преди месец и половина. Йерми Пералта Хименес има солиден опит на професионалната сцена, като в 20 мача, това му бе трето поражение.

За Хавиер Ибанес това е част от подготовката по пътя към европейското първенство в София през септември (15-26). 

Хавиер Ибанес Снимка: БОК/Любомир Асенов, LAP.BG

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