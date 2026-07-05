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Вратарят на Парагвай крайно нагъл: Мбапе ме вбеси, като не ме поздрави!

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Ръката на Орландо Хил увисва. Килиан Мбапе предпочита да го подмине. Снимка: Ройтерс

Вратарят на Парагвай Орландо Хил коментира ситуацията след последния съдийски сигнал на мача от осминафиналите на световното срещу Франция, спечелен от "петрите" с 1:0 с гол от дузпа на Килиан Мбапе.

Близо 2-метровият страж искаше да се ръкува с капитана на съперника, но той го подмина като малка гара.

Разгневен, вратарят хвърли топката към нападателя, удряйки го в гърба. Мбапе не реагира.

„Килиан Мбапе ме вбеси. Протегнах ръка, за да му поздравя, но той ме игнорира", каза нагло Хил след мача.

Той направи куп спасявания, за да бие Франция само 1:0. Съотборниците му в същото време играха ужасно мръснишки срещу "петлите" и затова е разбираемо те да пропуснат каквото и да е поздравяване след мача.

Ръката на Орландо Хил увисва. Килиан Мбапе предпочита да го подмине. Снимка: Ройтерс

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