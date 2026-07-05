Дешан пратил двама бодигарда за Мбапе в края на коридата с Парагвай

Селекционерът на националния отбор на Франция Дидие Дешан е дал указания на играчите си да защитават Килиан Мбапе в края на мача с Парагвай (1:0) от 1/8-финалите на световното.

„Накрая помолих двама от нашите най-едри момчета да бъдат близо до Килиан. Парагвайците възнамеряваха да го тероризират още. От скамейката на Парагвай имаше обиди, без които можеше да се мине.

Не беше лесно. Парагвай използва всички възможни средства – това не е футболът, който ще привлече хората на стадиона. Но те се защитаваха добре. Футболът победи!", заяви Дешан.

Франция пречупи Парагвай напук на куп провокации.