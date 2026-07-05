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Парагвайците с антирекорд. По света шашнати, че ня...

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https://www.24chasa.bg/sport/article/23169939 www.24chasa.bg

Парагвайците с антирекорд. По света шашнати, че нямат и един жълт картон

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Снимка: Ройтерс

Националният тим на Парагвай завърши мача от 1/8-финалите на световното първенство срещу Франция (0:1) с рекордно нисък показател за точност на подаванията.

По данни на Opta адресата си са намерили едва 54% от пасовете на южноамериканците  (99 от 183).

Това е най-слабият показател за един отбор в рамките на мач от световно от началото на събирането на тази статистика (1966 г.).

По света пък феновете са шашнати, че парагвайците нямат нито един жълт картон, а съдията от Узбекистан Илгиз Танташев е дал само 13 техни нарушения. Те се скъсаха да играят мръсно срещу французите, провокираха ги и откровено им нанасяха удари.

"Петлите" направиха 10 фаула и получиха 3 жълти картона. Абсурд!  

Снимка: Ройтерс

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