Мбапе и Дешан с рекорди на световните първенства след Франция- Парагвай 1:0

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Килиан Мбапе е първият играч в историята, отбелязал три или повече гола в плейофите на три световни първенства.

Той вкара единствения гол в мача от осминафиналите на световното първенство срещу Парагвай (1:0).

Нападателят реализира дузпа в 70-ата минута. Това беше седмият му гол в турнира и третият в плейофите (преди това вкара два срещу Швеция на осминафиналите).

На световното през 2018 г. той отбеляза три гола в елиминационни мачове (два срещу Аржентина на осминафиналите, един срещу Хърватия на финала), а през 2022 г. има пет (два срещу Полша на осминафиналите, три срещу Аржентина на финала).

Голът на Килиан Мбапе срещу Парагвай беше 150-ият за Франция на световно първенство.

Само три отбора са отбелязвали повече гола в историята на турнира: Бразилия (246 гола, все още участват в настоящия турнир), Германия (243) и Аржентина (163, все още участват в настоящия турнир).

В същото време Дидие Дешан спечели 10-ия си мач от плейофите на световното първенство като треньор и така постави рекорд за най-много победи. 57-годишният треньор и Франция победиха Парагвай в осминафиналите на световното първенство.

Под ръководството на Дешан Франция спечели световното първенство през 2018 г. и стигна до финала през 2022 г., където загуби от Аржентина.