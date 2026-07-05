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https://www.24chasa.bg/sport/article/23170230 www.24chasa.bg

Узбекистанският съдия на Парагвай-Франция получи най-ниската оценка в историята

РОЙТЕРС

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Снимка: РОЙТЕРС

 Френското издание L'Equipe, наричано Спортната библия, даде на узбекистанския съдия Илгиз Танташев една от десет звезди за представянето му при равенството 0:1 между Парагвай и Франция на осминафиналите.

Изданието уточни, че това е най-ниската подобна оценка за съдия в мач от световно първенство.

Франция е извършила 10 нарушения, докато опонентите им - 13. Французите са получили три жълти картона, докато парагвайците не са получили нито един.

L'Equipe смята, че е трябвало да бъдат отсъдени дузпи за удар с лакът срещу Килиан Мбапе (39-та минута), нарушение срещу Дезире Дуе (64-та минута) и умишлен удар в пищяла на Мбапе (78-та минута).

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