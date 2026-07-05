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https://www.24chasa.bg/sport/article/23170674 www.24chasa.bg

Най-успешният треньор на Хърватия напуска в посока ОАЕ

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Златко Далич Снимка: Ройтерс

Най-успешният треньор в историята Хърватия Златко Далич напуска поста след отпадането на световното в 1/16-финалите от Португалия (1:2). Той поема националния отбор на ОАЕ срещу годишна заплата от 5 милиона евро.

Далич познава региона, тъй като между 2014 и 2017 г. спечели три трофея начело на местния "Ал Аин".

 Очаква се Славен Билич да застане начело на Хърватия.

Напускането на Далич след 9 г. на поста съвпада с належащата нужда от подмладяване на състава заради напредналата футболна възраст на звезди като Лука Модрич и Иван Перишич.

 Далич изведе родината си до сребърен медал от световното през 2018 г., бронзов през 2022 г. и класирания на Евро 2020 и Евро 2024.

Златко Далич Снимка: Ройтерс

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