Матеус разпердушини Нагелсман

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След отпадането на Германия от мондиал 2026 с дузпи от Парагвай селекционерът Юлиан Нагелсман подаде оставка, а легендата Лотар Матеус определи проекта му като огромен провал.

"Беше само хаос. Нагелсман направи твърде много грешки със състава и с тактиката, дори и с избора на играчите за това Световно първенство. Нямаше план Б, упорито се придържаше към подхода си. Очевидно игнорираше добронамерените съвети извън и в отбора. Треньорският му щаб се състоеше само от подчинени, които никога не го противоречаха", заяви бившият наставник на България.

Матеус разкрива, че Нагелсман е предпочитал съобщения в WhatsApp пред разговорите лице в лице.

За световния и европейски шампион с Германия Юрген Клоп е идеален за нов селекционер.

Вчера той призна, че е съгласен да поеме бундестима и води преговори с ГФС. Вероятно централата ще трябва да плати неустойка на "Ред Бул", с който Клоп има договор до 2029-а като шеф на дирекция "Глобален футбол".