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https://www.24chasa.bg/sport/article/23170706 www.24chasa.bg

Никола Цолов няма спиране - втора победа на "Силвърстоун"

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Никола Цолов направи дубъл на британската писта "Силвърстоун".

Две е повече от едно и Никола Цолов го доказа.

Българският пилот във Формула 2 прецени, че една победа на легендарната писта "Силвърстоун" не е достатъчна. И ги направи две, като спечели и основното състезание за Голямата награда на Великобритания. 

На старта състезателят на "Кампос рейсинг" бе пети, но се изстреля между автомобилите пред него и още преди първия завой бе втори след Куш Майни. Двамата с индиеца влязоха рано в бокса за смяна на гуми и се движеха един зад друг до 20-ата обиколка, в която Цолов успя да изпревари от третия път.

Това изпреварване срещу индиеца Куш Майни донесе втората победа на българския пилот във Великобритания.
Това изпреварване срещу индиеца Куш Майни донесе втората победа на българския пилот във Великобритания.

До финала Българския лъв трябваше само да внимава, а зад него с по-нови гуми разликата се опита да намали Рафаел Виягомес, който завърши втори.

Това шестата победа на Никола от началото на дебютния му сезон във Формула 2. За последно дубъл в един уикенд в този шампионат бе постиган през 2024 г. 

"Очаквахме труден уикенд и се оказа такъв, но за нашите съперници", коментира българският пилот. В генералното класиране той вече има 141 точки на върха, а Габриеле Мини (Ит) е втори със 124. 

Следващият кръг от Формула 2 е на друго легендарно трасе - "Спа" в Белгия по-другата седмица. 

Никола Цолов направи дубъл на британската писта "Силвърстоун".
Това изпреварване срещу индиеца Куш Майни донесе втората победа на българския пилот във Великобритания.

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