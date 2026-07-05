Никола Цолов няма спиране - втора победа на "Силвърстоун"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Две е повече от едно и Никола Цолов го доказа.

Българският пилот във Формула 2 прецени, че една победа на легендарната писта "Силвърстоун" не е достатъчна. И ги направи две, като спечели и основното състезание за Голямата награда на Великобритания.

На старта състезателят на "Кампос рейсинг" бе пети, но се изстреля между автомобилите пред него и още преди първия завой бе втори след Куш Майни. Двамата с индиеца влязоха рано в бокса за смяна на гуми и се движеха един зад друг до 20-ата обиколка, в която Цолов успя да изпревари от третия път.

Това изпреварване срещу индиеца Куш Майни донесе втората победа на българския пилот във Великобритания.

До финала Българския лъв трябваше само да внимава, а зад него с по-нови гуми разликата се опита да намали Рафаел Виягомес, който завърши втори.

Това шестата победа на Никола от началото на дебютния му сезон във Формула 2. За последно дубъл в един уикенд в този шампионат бе постиган през 2024 г.

"Очаквахме труден уикенд и се оказа такъв, но за нашите съперници", коментира българският пилот. В генералното класиране той вече има 141 точки на върха, а Габриеле Мини (Ит) е втори със 124.

Следващият кръг от Формула 2 е на друго легендарно трасе - "Спа" в Белгия по-другата седмица.