Холанд си купи каубойска шапка и закачлива тениска в Далас

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Головата машина на националния отбор на Норвегия Ерлинг Браут Холанд си купи черна каубойска шапка със своите инициали EH 9.

Също така 25-годишният нападател гигант се сдоби с тениски с надписи „Целунете моя Далас" (игра на думи с израза „kiss my ass", който се превежда като „целунете ме отзад") и „Не се заканвайте на Тексас" (бел. прев. – популярен слоган на щата, означаващ също „Не се гъбаркайте с Тексас").

Довечера от 23 ч в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси Норвегия излиза срещу Бразилия в 1/8-финал от мондиал 2026.