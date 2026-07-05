Холанд си купи каубойска шапка и закачлива тениска в Далас

Головата машина на националния отбор на Норвегия Ерлинг Браут Холанд си купи черна каубойска шапка със своите инициали EH 9.
Също така 25-годишният нападател гигант се сдоби с тениски с надписи „Целунете моя Далас" (игра на думи с израза „kiss my ass", който се превежда като „целунете ме отзад") и „Не се заканвайте на Тексас" (бел. прев. – популярен слоган на щата, означаващ също „Не се гъбаркайте с Тексас").
Довечера от 23 ч в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси Норвегия излиза срещу Бразилия в 1/8-финал от мондиал 2026.