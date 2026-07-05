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https://www.24chasa.bg/sport/article/23170932 www.24chasa.bg

Нова българска победа на "Уимбълдън"

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Димитър Кисимов Снимка: БФТенис

След като вчера Григор Димитров зарадва България със страхотна победа над Матео Баретини (Италия) в III кръг на "Уимбълдън", днес Димитър Кисимов стартира успешно на сингъл при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. И отново срещу представител на Ботуша.

18-годишният ни талант, поставен под номер 9 в схемата, надви Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5 за 63 минути на корта.

Кисимов направи два пробива по пътя си към успеха в първия сет, а във втората част се игра равностойно до 5:5. Българинът взе подаването на съперника си в 11-ия гейм, след което в 12-ия затвори двубоя с втория си мачбол.

В следващия кръг той ще играе срещу победителя от двубоя между Лиъм Чанън (Великобритания) и Мустафа Еге Шък (Австралия).

Кисимов ще участва и на двойки на "Уимбълдън". Той и южноафриканецът Конър Дойг са действащи шампиони от откритото първенство на Австралия при юношите, а на „Ролан Гарос" тази година достигнаха до втория кръг.

Димитър Кисимов Снимка: БФТенис

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