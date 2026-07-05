Бразилия с 6 загуби поред от европейци в елиминации на световно от титлата през 2002 г.

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

5-кратният световен шампион Бразилия ще се изправи срещу тима на Норвегия в 1/8-финален сблъсък от мондиал 2026 довечера от 23,00 часа в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

„Селесао" е в черна серия от загуби от европейски представител в елиминации след триумфа си на световното първенство през 2002 г., когато бе спечелена титлата с 2:0 над Германия.

В този период бразилците отпаднаха последователно от Франция (2006 г., 1/4-финал), Нидерландия (2010 г., 1/4-финал), Германия (2014 г., 1/2-финал), Нидерландия (2014 г., в мача за третото място), Белгия (2018 г., 1/4-финал) и Хърватия (2022 г., 1/4-финал).