ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Театърът държи жив Антон Радичев, тръгва за Созопо...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23170938 www.24chasa.bg

Бразилия с 6 загуби поред от европейци в елиминации на световно от титлата през 2002 г.

1692
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Надушва ли този четирикрак фен на Бразилия нова загуба? Снимка: Ройтерс

5-кратният световен шампион Бразилия ще се изправи срещу тима на Норвегия в 1/8-финален сблъсък от мондиал 2026 довечера от 23,00 часа в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси.

„Селесао" е в черна серия от загуби от европейски представител в елиминации след триумфа си на световното първенство през 2002 г., когато бе спечелена титлата с 2:0 над Германия.

 В този период бразилците отпаднаха последователно от Франция (2006 г., 1/4-финал), Нидерландия (2010 г., 1/4-финал), Германия (2014 г., 1/2-финал), Нидерландия (2014 г., в мача за третото място), Белгия (2018 г., 1/4-финал) и Хърватия (2022 г., 1/4-финал).

Надушва ли този четирикрак фен на Бразилия нова загуба? Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция