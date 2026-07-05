Иван Иванов получи трофея си за световен шампион на специална церемония в Лондон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На специалната церемония World Tennis Champions Awards, която се проведе във Victoria and Albert Museum в Лондон, Иван Иванов получи наградата за световен шампион при юношите за 2025 г.

Иванов е първият български тенисист, отличен с престижната награда на Международната тенис федерация в тази категория.

През миналия сезон българинът спечели титлите на сингъл при юношите на „Уимбълдън" и откритото първенство на САЩ, превръщайки се в първия тенисист след Сън Чун Шин през 2018 година, който печели две титли от "Големият шлем" при юношите в рамките на един сезон. 17-годишният Иванов стана и едва вторият българин с титла от "Шлема" при юношите след Григор Димитров.

Освен двата трофея от него Иванов триумфира и на турнир от категория J300 във Франция, а също така достигна до финала на надпревара от категория J500 в Милано (Италия).

Благодарение на постоянните си силни резултати той оглавяваше световната ранглиста за юноши в продължение на впечатляващите 47 седмици.

През май 2025 година Иванов спечели и първата си титла при мъжете на турнир в Унгария, а през септември дебютира за националния отбор на България за купа „Дейвис" при победата над Финландия.