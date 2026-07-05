Мароканци вилнеят в Нидерландия след класирането на 1/4-финал, във Франция се готвят за ад

Марокански фенове причиниха масови безредици в Нидерландия след победата на своя тим над Канада с 3:0 на 1/4-финалите на световното първенство.
Според информациите множество мароканци са излезли по улиците на няколко града, като с течение на времето празненствата са прераснали в безредици.
В Хага към полицаите са били хвърляни бутилки, яйца, камъни и пиротехника. Двама служители на реда са ранени след удар от срутили се върху тях фойерверки. За възстановяване на реда е привлечено специално подразделение на полицията.
Общо в града са задържани 29 души, 25 от които са освободени след заплащане на глоби. По време на сблъсъците са пострадали двама полицаи и един регулировчик.
В Ротердам и Дордрехт са задържани 10 души за хулиганство и използване на пиротехника. Някои от тях са блокирали пътя на пожарна кола и линейка.
В Утрехт феновете са извършвали палежи и са нападали полицаи, но към момента все още няма задържани заподозрени.
На 1/4-финалите от мондиал 2026 Мароко ще се изправи срещу Франция на 9 юли.
Френските власти отсега се готвят за ад по улиците независимо от резултата заради наличието на огромна мароканска диаспора в държавата.