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https://www.24chasa.bg/sport/article/23171390 www.24chasa.bg

Формула 1 готви резервен план за Катар и Абу Даби

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Формула 1 СНИМКА: Pixabay

Португалското Портимао е сред основните варианти, ако заради напрежението в Близкия изток финалните стартове от сезона не могат да се проведат.

Формула 1 разработва алтернативен сценарий за последните две състезания от сезона в Катар и Абу Даби заради продължаващата несигурност около обстановката в Близкия изток. Решение се очаква през следващите седмици, тъй като организаторите трябва да съобразят логистиката, транспорта и продажбата на билети.

Според информация на специализирани медии, ако стартовете в Катар и Абу Даби отпаднат, най-вероятният резервен вариант е пистата в Портимао, Португалия. Обсъждани са и други сценарии, включително промени в календара с евентуално връщане на състезанието в Бахрейн, ако ситуацията в региона се стабилизира навреме.

Президентът и главен изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали вече потвърди, че шампионатът разполага с резервен план и следи внимателно развитието на ситуацията. По думите му окончателното решение трябва да бъде взето достатъчно рано, за да могат отборите и организаторите да се подготвят.

Формула 1 СНИМКА: Pixabay

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