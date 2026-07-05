“Левски” без двама основни в Босна срещу “Борац”

Без двама от основните си играчи ще бъде “Левски” при завръщането си в Шампионската лига. Във вторник “сините” гостуват в Босна на “Борац” в среща от първия квалификационен кръг на най-комерсиалния турнир.

Треньорът на шампиона на България Хулио Веласкес няма да може да разчита на Мустафа Сангаре и Мазир Сула. Двамата са с контузии и не са в групата за предстоящия двубой с първенеца на Босна. Очаква се нападателят и халфът да бъдат на линия за реванша след седмица в София. Иначе аут за първия мач са и трайно контузените Карл Фабиен и Стипе Вуликич.

Пред официален дебют за “сините” са и шестимата нови до момента на “Герена”. Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев, Алекс Сентейес, Мехди Мубарик и Сержиньо са в групата за мача с “Борац”, което значи, че Хулио Веласкес ще може да разчита на тях. Напълно е възможно първите двама дори да са титуляри в мача с шампион на Босна. Ако “Левски” се класира напред, във втория квалификационен кръг ще срещне победителя от двойката “Университатя” (Крайова) - “Витебск”. Ако първенецът на България бъде елиминиран, то “сините” ще продължат в Лигата на конференциите, където техен съперник ще бъде загубилият от двойката “Петрокуб” - “Егнатия”.