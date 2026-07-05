Никола Цолов разкри ключа към двойния триумф на „Силвърстоун“: Стартът реши всичко

След впечатляващия си уикенд на пистата „Силвърстоун" българският талант Никола Цолов отдаде успехите си най-вече на отличните стартове, които според него са се оказали решаващи и в двете състезания.

„Отличните стартове бяха един от водещите фактори за двете победи", коментира Цолов след края на състезателния уикенд, в който затвърди отличната си форма и излезе начело в генералното класиране на Формула 2.

Българинът направи силно представяне още в първите метри и в двете надпревари, което му позволи да се включи в битката за челните позиции още в началото. В съботния спринт той стигна до драматична победа след решителна атака в последните обиколки, а ден по-късно затвърди доминацията си с нов успех.

С двата триумфа Цолов продължава най-силния сезон в кариерата си. Българският пилот вече има пет победи през кампанията и се превърна в един от основните фаворити за титлата във Формула 2. Успехите му засилват и очакванията, че през следващите години може да направи крачката към Формула 1