Парите невинаги играят във футбола

Най-евтините тимове отпаднаха резонно още в групите, но и тези от топ 10 по пазарна стойност започнаха да си тръгват още след първата фаза на елиминациите на историческия мондиал

Всички си мислят, че парите във футбола са всичко, но това не е точно така. Ако не вярвате, погледнете какво се случва на световното.

На историческия мондиал в САЩ, Мексико и Канада напълно се доказа теорията, че скъпи играчи невинаги значат победи. И да имаш в отбора си футболисти от “Реал” (М), “Байерн” (М) и други грандове, не гарантира, че си по-добър от останалите.

Куп фаворити, пълни със звезди в съставите си, се издъниха срещу съперници, чиито играчи дори не са част от най-популярните клубове, респективно струват доста по-малко.

Докато всички очакваха вечните заподозрени - тези с най-скъпи селекции, да стигнат с лекота до 1/8-финалите, това се оказа мираж. И

6 от 16-те тима

с най-голяма

пазарна стойност

отпаднаха

от мондиала

още преди същинската му част да е започнала.

Очаквано четирите отбора, оценени на над милиард евро - Франция (1,52), Англия (1,36), Испания (1,22) и Португалия (1,01), стигнаха до топ 16.

Петият най-скъп тим на турнира - Германия, обаче нямаше тази участ и немците доказаха, че 947 млн. евро стойност на играчите не носи победи. Било то и срещу непретенциозен тим като този на Парагвай (номер 30 със 153,65 млн.). И още на 1/16-финалите бундестимът се провали и скъпите му звезди си тръгнаха от САЩ.

Топ 10 се допълва от Бразилия (928,2), Аржентина (807,5), Нидерландия (754,2), Норвегия (589,9) и Белгия (547,5).

От десетката още един отбор си тръгна след първата фаза на елиминации. Отбор №8 по-скъпи играчи - Нидерландия, рано-рано си събра багажа от мондиала. За това вина има и жребият, който ги прати на един от най-солидните тимове - Мароко (№14 в класацията - 447,7 млн) още на 1/16-финалите.

Кот д'Ивоар бе отборът извън Европа или Южна Америка с най-голяма пазарна стойност - 522,1 милиона евро. Това ги постави на 11-о място в общата класация, но и те не успяха да стигнат до същинската фаза на турнира - 1/8-финалите, след загуба на първото стъпало от елиминациите от Норвегия (№9). Звездата на скандинавците Ерлинг Холанд формира почти 1/4 от общата стойност на родината си. Според специализирания сайт transfermarkt

норвежкият

таран е оценен

на 200 млн. евро

Холанд дели първото място за най-скъп играч на турнира с испанския вундеркинд Ламин Ямал.

От Турция се очакваше дълъг рейд на мондиала с оглед на купищата звезди, с които разполага селекцията на Винченцо Монтела. Е, комшиите поднесоха изненада, но не в смисъла, в който всеки мислеше. И турците, чиято пазарна стойност е 473,7 милиона евро (№13 от всички 48 отбора), станаха първият тим, отпаднал от световното след 2 загуби още в групата.

Швеция и Хърватия (№15) и (№16), чиито играчи са оценени съответно на 406,08 и 387,3 млн. евро, също вече са аут от турнира. Въпреки че селекциите им струват доста и разполагат с много звезди, особено скандинавците, те не убедиха по никакъв начин и логично отпаднаха.

17-ият най-скъп на мондиала - САЩ (385,6 млн. евро), още са в играта и имат шанс за нещо голямо. Един от съдомакините на турнира среща Белгия в 1/8-финал след няколко дни.

Еквадор (368,7) , Уругвай (359,3) и Швейцария (332,5) допълват топ 20 по пазарна стойност на отборите. Единствено от трите тима европейците са на 1/8-финал. Колумбия, номер 21 в списъка ( 302,35 милиона евро), също е в топ 16 на турнира, като следващият съперник на латиноамериканците ще е именно Швейцария.

Следващите 4 отбора в класацията - Япония (270,85 млн. евро), Алжир (256,9), Австрия (245,2) и Гана (234,5), отпаднаха още на 1/16-финалите, като всички те играха с по-силни на хартия и на теория тимове.

Останалите два съдомакина на историческия мондиал - Канада и Мексико, заемат 26-о и 27-о място.

Цената на играчите на северноамериканците е 198,65 млн., а на “ацтеките” - 191,85 млн. Следват Шотландия и Чехия (188,18) и (170,25 ), като и двете селекции приключиха още в групите. Босна и Херцеговина (146,4) и ДР Конго (143,9) преминаха групите, но бяха спрени на 1/16-финалите.

Южна Корея, която е на 33-о място по скъпи играчи на мондиала, отпадна още в групите. Цената на футболистите на азиатската страна е 139,05 млн. евро.

Отборът с най-евтини играчи, който си проправи път до 1/8-финалите, е Египет. Африканците, които очакват Аржентина на Лео Меси на 1/8-финалите, са оценени на 116,48 милиона евро, което ги поставя под номер 34 в класацията по пазарна стойност от всички тимове на мондиала.

В долната част на списъка 14 отбора са оценени на под 100 милиона евро. За сравнение 18 отделни играчи имат стойност като тази или по-висока, която подчертава голямата разлика на световното първенство. Логично най-евтините 8 на първенството напуснаха още след първата фаза.

Най-ниска е

цената на

Катар - 19,93

млн. евро

Домакините на миналото световно все пак вкараха първия си гол на световни и взеха първа точка.

Под номер 47 по пазарна стойност е Йордания - 20,3 млн. Представителят на зона Азия завърши с 3 загуби, но пък във всеки мач се разписа.

Следват Ирак (21,2 млн.), Кюрасао (25,8), Иран (32,1), Нова Зеландия и Панама (34,5), Саутитска Арабия (40,7).

Номер 40 и 41 са РЮА и Кабо Верде. И двата африкански тима, оценени на 49,25 милиона евро, преминаха групите си и се класираха за елиминациите. А Кабо Верде изуми света срещу Испания, Уругвай и най-вече Аржентина и показа, че не всичко във футбола е пари.

Пълният дебютант Узбекистан може и да има играч в “Манчестър Сити” в лицето на Абдукодир Хусанов, но и те си тръгнаха още след групите. Цената на целия тим на селекцията на Фабио Канаваро е 85,33 милиона евро, което им отрежда 35-ото място.

Следват Австралия (77,45 млн. евро), Тунис (69,9) и Хаити (55,9). Единствено само “кенгурата” минаха групите от тези три тима.