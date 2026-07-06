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https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23171642 www.24chasa.bg

Никола Цолов в историята на “Силвърстоун” и Формула 2

2008
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Никола се кефи на победата си в основното състезание на английската писта.

Българинът е първият с две победи на пистата, смятана за Мека в автомобилните спортове

Българският ас във Формула 2 Никола Цолов влезе в историята, като записа две победи в един уикенд на легендарната английска писта “Силвърстоун”, която се смята за Мека в автомобилните спортове.

Никола триумфира и в основното състезание, след като в събота спечели спринта по най-категоричен начин и вече е начело в генералното класиране.

Никога в историята на Формула 2 пилот не е печелил този дубъл. През 2017 г. основното състезание е за Шарл Льоклер, а спринта - за Николас Латифи, като и двамата стигнаха до Формула 1. Година по-късно първи бяха Алекс Албън и Максимилиан Гюнтер. През 2019 г. най-добри бяха Лука Джиото и Джак Ейткън. Година след това имаше двоен старт на “Силвърстоун”, като в основните състезания спечелиха Никита Мазепин и Калъм Илот, а в спринтовете Дан Тиктъм и Юки Цунода. През 2021 г. двата спринта бяха за Роберт Шварцман и Ричард Вершоор, а основното - за Ганю Жу. Джак Дуън и Логън Сарджънт триумфираха след това, Фредерик Вести и Виктор Мартинс бяха най-добри през 2023 г. През 2024 г. дойдоха успехите на лидера във Формула 1 този сезон Андреа Кими Антонели и съотборника на Макс Верстапен в “Ред Бул” Исак Хаджар. И миналата година триумфираха Леонардо Форнароли и Джак Кроуфърд.

Българският пилот показва, че вече има 3 поредни победи във Формула 2. СНИМКИ: ФИА
Българският пилот показва, че вече има 3 поредни победи във Формула 2. СНИМКИ: ФИА

Реално последният с дубъл бе Зейн Малоуни преди 2,5 години по време на Гран при на Бахрейн.

За невероятния подвиг на Никола говори и фактът, че екипът на “Кампос”, за който той кара, имаше точно два успеха до момента в историята на стартовете на “Силвърстоун” - на Джак Ейткен и Исак Хаджар, като първата бе в спринтовото състезание.

Успехът на Никола бе трети поред и общо шести този сезон. Така до абсолютния рекорд в историята на Формула 2, който се държи от Шарл Льоклер остава само един успех.

Никога в историята на серията пилот не е записвал три поредни победи. Цолов го направи с двете на "Силвърстоун" и успехът в остновното състезание на Гранд при на Австрия.

Следващите стартове от сезона са на 18 и 19 юли на също легендарната писта "Спа". 

И в двете състезания Цолов направи феноменални стартове. В събота само след няколко завоя излезе начело от пета позиция в решетката. В неделя пък от същото място се залепи до Куш Майни на старта, след това го задмина и след смяната на гумите спокойно завърши състезанието с пълно превъзходство.

Никола се кефи на победата си в основното състезание на английската писта.
Българският пилот показва, че вече има 3 поредни победи във Формула 2. СНИМКИ: ФИА

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