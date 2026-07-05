Мартин Сурилов и Ханко Юриев спечелиха рали „Пампорово“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мартин Сурилов и Ханко Юриев (Citroën C3 Rally2) победиха убедително в рали „Пампорово" 2026. Двамата доминираха през целия състезателен уикенд, записвайки най-добро време и в осемте скоростни отсечки. Те финишираха с общо време от 51:45.4 минути и се изкачиха на най-високото стъпало на почетната стълбичка.

На второ място в генералното класиране завършиха Антон Титов и Александър Спиров с Hyundai i20 N Rally2, на 1:16.4 минути зад победителите. Трети се наредиха Никола Мишев и Ангел Башкехайов със Škoda Fabia Rally2 Evo, които останаха само на 3.5 секунди от второто място.

Неделната програма започна с Power Stage „Левочево", където Сурилов и Юриев отново бяха най-бързи. Второ време записаха Титов и Спиров, а трети завършиха Мишев и Башкехайов. Финалният суперспециален етап „Родопи", проведен в центъра на Смолян пред многобройна публика, предложи зрелищен финал, а лидерите затвърдиха превъзходството си с осма поредна етапна победа.

В клас RC5 победата спечелиха Динко Иванов и Еди Сивов с Renault Clio Rally5. След проблеми с разговорното устройство в началото на състезанието екипажът намери ритъм и финишира с аванс от 27.7 секунди пред Петър Йорданов и Любка Йорданова, също с Renault Clio Rally5. Третото място заеха гръцките представители Ioannis Konstantinidis и Nikolaos Tsakiris.

В клас RC4N победители станаха Иван Иванов и Румен Иванов с Honda Civic Type R, които устояха на атаките на Диана Стоянова и Иванела Иванова с Honda Civic. След оспорвана надпревара през целия уикенд двата екипажа завършиха с разлика от едва 13.3 секунди.

Следващият кръг от националния рали шампионат е рали „България", което ще се проведе от 4 до 6 септември.