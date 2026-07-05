Тухел отговори на въпрос дали играчите на Англия вземат виагра заради надморската височина в Мексико

Треньорът на Англия Томас Тухел коментира слуховете, че играчите вземат виагра за адаптация към голямата надморска височина преди мача срещу Мексико от 1/8-финалите на световното първенство.

Двубоят ще се играе на стадион „Ацтека" в Мексико Сити (2200 м надморска височина) с начален час 3,00 българско време в понеделник.

"Аз нямам такава информация, така че това не е вярно", отговори германецът с усмивка.

„Знаете ли, усещаме влиянието на климата дори когато не тренираме. Днес например имах леко главоболие, докато бях в хотела. Не спах толкова добре, колкото преди, но това не е нещо, към което не можеш да се адаптираш или с което не можеш да се справиш.

Мисля, че играчите усетиха това още в първите минути на тренировката, но с течение на времето се научиха да се справят по-добре. Това е положението. Физически няма как да се адаптираме напълно.

Това е невъзможно, но пристигнахме ден преди мача, за да изпитаме поне тези усещания, а не да се сблъскаме с тях за първи път чак по време на утрешната загрявка. Утре ще усетим и как лети топката, и лекия недостиг на въздух.

Не мисля, че Мексико случайно започва домашните си мачове много мощно, агресивно и с висока преса. Първите 15 - 20 минути вероятно ще бъдат най-тежките за нас. Ако ги преживеем, мисля, че ще бъдем в добра позиция.

Когато си вътре в колектива, виждаш, че в действителност всички са доста спокойни и концентрирани. Налага ни се да преодоляваме препятствия, но имаме отборен дух, себераздаване, огромно желание и единство, които ни помагат да се справяме с подобни трудности", заяви още Тухел.