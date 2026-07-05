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Голям хаос на "Силвърстоун" и победа за Шарл Льоклер

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Шарл Льоклер спечели на "Силвърстоун". Снимка: Ройтерс

Шарл Льоклер вече има победа и през този сезон във Формула 1, като я постигна в хаоса на легендарната писта "Силвърстоун". 

Пилотът на "Ферари" и неговият съотборник Луис Хамилтън потеглиха много добре в Гран при на Великобритания и изпревариха водача в генералното класиране Кими Антонели. 19-годишният италианец от "Мерцедес" в края почти настигна Льоклер, но получи повреда в окачването 10 обиколки преди края и завърши 9-и, но отнесе наказание от 5 секунди за опасно каране (официално - напускане на ограниченията на трасето) и е 16-и. 

Поредно разочарование за Макс Верстапен, който се движеше трети, но задната ос на неговия "Ред Бул" го предаде и той излетя от трасето. Зад задължителния в такава ситуация автомобил за сигурност се подредиха Льоклер, Хамилтън (той изтърпя наказание за фалстарт) и Джордж Ръсел ("Мерцедес"). Неразбирателство сред ръководството на състезанието обаче остави колата за сигурност отпред почти до финала, а заради грешна стратегия Хамилтън отстъпи мястото си на Ръсел.

В генералното авансът на Антонели пред съотборника му е 25 точки. 

Шарл Льоклер спечели на "Силвърстоун". Снимка: Ройтерс

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