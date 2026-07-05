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https://www.24chasa.bg/sport/article/23172315 www.24chasa.bg

Новак Джокович счупи рекорд на Роджър Федерер на "Уимбълдън"

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Новак Джокович отново е на четвъртфинал на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

Новак Джокович не изигра най-добрия си мач, но за девети пореден път е в четвъртфиналите на "Уимбълдън". 

Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса отстрани 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:3 руския си съперник от квалификациите Роман Сафиулин. Така 39-годишният сърбин вече има 106 победи в този турнир и задмина друга легенда - Роджър Федерер. Номер 1 за всички времена е Мартина Навратилова със 120 спечелени мача на тревата в Лондон. 

Съперник на Джокович ще бъде Феликс Оже-Алиасим (Кан) или Алехандро Давидович (Исп). 

Новак Джокович отново е на четвъртфинал на "Уимбълдън". Снимка: Ройтерс

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