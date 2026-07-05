Фил Фоудън и Ван Бастен предпочетоха Григор пред Канада - Мароко

Мач на Григор Димитров на “Уимбълдън” явно бе доста по-интересен от 1/8-финал на световното първенство Канада - Мароко (0:3). В ложата на централния корт се настаниха изваденият в последния момент национал на Англия Фил Фоудън от “Манчестър Сити”, двукратният носител на “Златната топка” Марко ван Бастен и бившият национален селекционер на англичаните сър Гарет Саутгейт. И останаха до последно за епичната победа на българина в 5 сета над бившия финалист в турнира.

Фоудън и Ван Бастен бяха един до друг, но Саутгейт бе встрани заради старата си вражда с играча на “Манчестър Сити”, който бе със съпругата си Ребека Кук.

Марко ван Бастен и Фил Фоудън

Ложата бе претъпкана със знаменитости. Там бяха футболните националки на Англия Мишел Агиемаг, Елиа Тун и Алекс Грийнууд.

Сър Бен Айнсли бе в компанията на президента на МОК Кърсти Ковънтри, легендите в играта на двойки Боб и Майк Брайън и елитната жокейка Рейчъл Блекмор.

Легенди от олимпиади и паралимпиади като сър Крис Хой, Дейв Елис, Марк Фостър, Джеймс Ги, Джошуа О'Брайън, Люк Полард, сър Стив Редгрейв, Мегън Рихтер, Ейми Тинсдейл, Табита Стокър и Матю Уилсън също бе на мача.

Тенисът освен от близнаците Брайън бе представен от Рихард Крайчек, който спечели “Уимбълдън” преди 30 години, и 9-кратната шампионка Мартина Навратилова.

За втори пореден път точно в решителния сет бе затворен покривът на централния корт, когато Беретини успя да изравни сетовете до 2:2. Това предизвика журналистите да питат Григор за това, защото миналата година той получи тежка контузия точно в такъв момент, когато щеше да разбие най-добрия в света Яник Синер.

“Вече знаете, че с този покрив вече си имаме обща история, въпреки че не съм го искал. Но в момента искам да благодаря на вас, зрителите. След миналата година и начина, по който напуснах турнира, не знам какво може да ми се случи. Но отново съм тук и съм готов да започна нова история. Искам да бъда максимално честен - най-важното за мен в момента не са победите или загубите, а да преодолявам препятствията пред себе си.

Казах си го 1000 пъти по време на мача. Не се случва толкова често да играеш на това място. Не знам колко пъти още ще имам тази възможност и искат да се възползвам максимално от този шанс”, сподели Димитров, който е шампион при юношите на свещената трева на “Уимбълдън”.

На осминафинала Димитров ще играе срещу последния останал представител на домакините от Великобритания. Артюр Фери всъщност е французин с много добри резултати в студентския шампионат на САЩ като състезател на университета в Станфорд. В момента е 114-и в света и измъкна също успех в пет сета над Зизу Бергс (Бел).

Завръщането на Григор е може би тема №1 на турнира, поне за организаторите.

“Завръщане с вяра”, написаха те след невероятната победа на Григор. И отново пуснаха клипове от невероятните му удари от бекхенд, които прекършиха Беретини в решителния пети сет. Любимата на Григор Ейса Гонсалес пък гледа мача по телевизията и пусна в социалните мрежи как преживява успеха на гаджето си. И Димитър Кисимов стартира ударно при юношите. 18-годишният ни талант, поставен под номер 9 в схемата, надви Рафаеле Чиурнели с 6:3, 7:5 за 63 минути на корта.

