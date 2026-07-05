ЦСКА взе защитник, минал и през "Евертън"

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Котдивоарският централен защитник Жан-Филип Гбамин е четвъртото ново попълнение на ЦСКА през летния трансферен прозорец.

Освен в центъра на отбраната, той може да бъде използван и като дефанзивен полузащитник. Гбамин пристига при „армейците" от френския "Метц", като подписа договор за срок от две години.

Жан-Филип Гбамин е роден на 25 септември 1995 г. в Кот д'Ивоар. Юношеската му кариера преминава в "Ланс", а дебютът му в мъжкия футбол е през 2012 г. с втория отбор на клуба.

Гбамин притежава богат опит в силни европейски първенства. Освен за "Ланс", той е играл още за "Майнц 05", "Евертън", ЦСКА (Москва), "Трабзон", "Нант", "Цюрих" и "Дюнкерк".

През лятото на 2025 г. бранителят подписва с "Метц", където записва 31 мача, 1 гол и 1 асистенция.

🇫🇷 Жан-Филип Гбамин притежава и френско гражданство. Той е преминал през различните юношески и младежки национални гарнитури на Франция, а през 2017 г. дебютира за представителния отбор на Кот д'Ивоар. За националния тим на африканската държава има общо 24 мача.