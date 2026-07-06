13,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
22,00 ч Футбол, СП, Португалия - Испания БНТ 1
3,00 ч Футбол, СП, САЩ - Белгия БНТ 1
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13,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1
13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2
22,00 ч Футбол, СП, Португалия - Испания БНТ 1
3,00 ч Футбол, СП, САЩ - Белгия БНТ 1
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