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Спорт по телевизията днес

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Григор Димитров играе днес срещу представляващия Великобритания французин Артюр Фери в 1/8-финалите на "Уимъбълдън"- Снимка: Ройтерс

13,00 ч Колоездене, обиколка на Франция Eurosport 1

13,00 ч Тенис, "Уимбълдън" Eurosport 2

22,00 ч Футбол, СП, Португалия - Испания БНТ 1

3,00 ч Футбол, СП, САЩ - Белгия БНТ 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Григор Димитров играе днес срещу представляващия Великобритания французин Артюр Фери в 1/8-финалите на "Уимъбълдън"- Снимка: Ройтерс
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