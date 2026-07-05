ФИФА отмени наказанието на голмайстора на САЩ, ще играе срещу Белгия

Международната федерация по футбол (ФИФА) отмени едногодишното наказание на нападателя на националния отбор на САЩ Фоларин Балогун и го замени с едногодишен изпитателен срок.

24-годишният нападател, който е най-резултатен за своите досега с три попадения, получи директен червен картон в 64-ата минута при победата на САЩ с 2:0 над Босна и Херцеговина в осминафиналите на Световното първенство.

„В съответствие с член 27 от Дисциплинарния кодекс на ФИФА, едногодишното наказание се отменя за изпитателен срок от една година. Ако по време на този изпитателен срок Фоларин Балогун извърши друго нарушение от подобен характер и тежест, наказанието ще бъде отменено и санкцията ще бъде изпълнена, без да се засягат допълнителните санкции, наложени за новото нарушение", се казва в изявление на ФИФА.

Съединените щати, въпреки че доиграха с човек по-малко, победиха Босна и се класираха за осминафиналите на световното.

Балогун ще има право да играе в мача срещу Белгия на осминафиналите. Мачът ще се проведе в нощта на 6 срещу 7 юли и започва в 3 ч българско време.