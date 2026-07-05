България с 3-а победа поред при защитата на европейската титла за волейболистки до 18 г.

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Националният отбор за волейболистки 18 години излезе на второ място в класирането на своята група на европейското първенство.

Момичетата, водени от Атанас Петров, победиха домакин Литва с 3:0 (25:21, 25:18, 25:10).

Само първите два от всяка група продължават на полуфиналите. Пред нас е единственият тим, който ни победи - Германия, която е с 4 победи. След нас са унгарките също с 3 победи, 1 загуба и 10 точки, но с по-лоша геймова разлика. Французойките са 4-и с 3, 1, 8. Така групата е доста заплетена.

До края ще срещнем Финландия, Франция и Унгария. Първите 2 отбора крайното подреждане отиват на полуфиналите.

И трите гейма срещу Литва минаха под тотално българско превъзходство. В нито един момент не оставихме съмнение кой е по-добрият. И съответно успехът дойде сравнително лесно.

Най-много точки от нашите направи Катерина Попова - 15. След нея остана Божидара Иванов с 11.

Утре България играе срещу тима на Финландия от 12,30 часа.