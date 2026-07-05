България с Александър Везенков отнесе Норвегия и продължава в евроквалификациите

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Националният отбор на България по баскетбол за мъже победи Норвегия с 88:57 (27:10, 25:17, 22:12, 14:18) в Ботевград в последния си мач от група "В" в първия етап от предварителните квалификации за европейското през 2029 година.

Успехът позволи на националите да изместят норвежците от първото място в групата с 3 победи и 1 загуба, което им осигури преминаване в следващата фаза на предквалификациите.

Селекционерът Любомир Минчев избра сред титулярите да започнат завърналият се в състава - голямата звезда на българския баскетбол Александър Везенков, Йордан Минчев, Константин Тошков, Борислав Младенов и Иван Алипиев. Официален дебют за мъжкия тим на страната пък направиха Александър Гавалюгов, Кръстомир Михов и Иван Спиров.

Везенков завърши като най-резултатен с 22 точки, 6 борби и 1 асистенция. Младенов допринесе с 15 точки, 4 борби и 1 асистенция.

Квалификациите, които започнаха през ноември ще определят 20-те отбора, които ще се присъединят към четирите домакина на първенството – Естония, Гърция, Словения и Испания.

Предквалификациите протичат в три етапа, като най-добрите осем тима ще продължат към същинските пресявки, а от първия етап напред се класират победителите в трите групи (сред които и България) и най-добрият четвърти състав. Тези четири отбора ще се присъединят към други осем, включващи се от световните квалификации за първенството догодина. 12-те тима ще бъдат разделени в три групи по четири, като победителите в групите се класират за същинските квалификации.