Ще има нова шампионка на "Уимбълдън"

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Шампионка на "Уимбълдън" този сезон ще стане тенисистка, която никога не е печелила този турнир от "Големият шлем".

Последната останала бивша носителка на титлата бе Барбора Крейчикова (Чех), която загуби 5:7, 7:5, 3:6 от сънародничката си Каролина Мухова в осминафиналите.

Преди това отпаднаха Серена Уилямс, Елена Рибакина и Ига Швьонтек, а Маркета Вондроушова е наказана заради отказ да даде проба за допинг при внезапна проверка.

Шампионка отново няма да стане и водачката в ранглистата Арина Сабаленка (Блрс), която бе отстранена 6:2, 7:6 (7:2) от Наоми Осака (Яп).