ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шампионът Тадей Погачар подари победа на съотборни...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23172682 www.24chasa.bg

Ще има нова шампионка на "Уимбълдън"

1608
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Барбора Крейчикова бе последната бивша шампионка от "Уимбълдън", останала в турнира. Снимка: Ройтерс

Шампионка на "Уимбълдън" този сезон ще стане тенисистка, която никога не е печелила този турнир от "Големият шлем". 

Последната останала бивша носителка на титлата бе Барбора Крейчикова (Чех), която загуби 5:7, 7:5, 3:6 от сънародничката си Каролина Мухова в осминафиналите. 

Преди това отпаднаха Серена Уилямс, Елена Рибакина и Ига Швьонтек, а Маркета Вондроушова е наказана заради отказ да даде проба за допинг при внезапна проверка. 

Шампионка отново няма да стане и водачката в ранглистата Арина Сабаленка (Блрс), която бе отстранена 6:2, 7:6 (7:2) от Наоми Осака (Яп). 

Барбора Крейчикова бе последната бивша шампионка от "Уимбълдън", останала в турнира. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Тенис

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция