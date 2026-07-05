Бразилия търси първа победа над Норвегия, няма успех в последните си 6 плейофа с европейци

Петкратният световен шампион Бразилия се изправя срещу Норвегия на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси в мач от осминафиналите на световното.

Бразилия оглави Група C само по голова разлика, след като спечели седем точки (2 победи, 1 равенство) и оцеля в поредното изпитание на 1/16-финалите, тъй като трябваше да наваксва и да отбележи победен гол в добавеното време, за да победи Япония с 2:1.

Това беше първият път, когато "Селесао" спечели мач от елиминационен етап на световно, след като е изоставал в резултата, откакто победи Англия на четвъртфиналите през 2002 г. по пътя към славата.

Трудно да се види какво би могло да провали бразилски отбор, който е спечелил девет от последните си десет 1/8-финала на този турнир. Противникът обаче донякъде може да размъти водата, тъй като Бразилия загуби всеки от последните си шест мача в плейофите световно срещу европейски съперници.

Норвегия завърши като подгласник в Група I, след като смени почти целия си титулярен състав в третия кръг срещу Франция, защото класирането вече беше осигурено с две поредни победи. Ротацията на треньора Солбакен се отплати, тъй като отборът му победи Кот д'Ивоар с 2:1 в 1/16-финалите, което е първият успех на скандинавската нация на световно първенство с елиминации след поражения от Италия през 1938 и 1998 г. Солбакен игра в последния от тези мачове и сега трябва да се опита да постигне най-великия резултат в историята на „викингите", докато се опитват да преодолеят осминафиналите за първи път в историята на този турнир. 15-те победи от последните им 20 мача (3 равенства, 2 загуби) показват, че са повече от способни да направят.

Норвегия е непобедена в четирите си срещи срещу Бразилия до момента (2 победи, 2 равенства), като тази серия включва победа с 2:1 на Световното първенство през 1998 г.!

Ето съставите.

Бразилия: Алисон Бекер, Данило, Маркиньос, Габриел Магаляес, Дъглас Сантос, Бруно Гимараес, Каземиро, Винисиус Жуниор, Райан, Куня, Мартинелли.

Норвегия: Нюланд, Рюeрсон, Аер, Хегем, Мьолер Волфе, Йодегор, Берге, Берг, Сьорлот, Холанд, Нуса.