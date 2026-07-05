Абонданца направи 1 промяна в състава на България за третия турнир от Лигата на нациите

Селекционерът на волейболистките Марчело Абонданца включи Димана Иванова в състава за третия турнир от Лигата на нациите на мястото на Маргарита Гунчева.

Разпределителката беше избрана за MVP при европейската и световната титла при подрастващите в последните две години. Третият турнир е в Белград. Там нашите ще срещнат Сърбия (8 юли, 21 часа), Чехия (10 юли, 17,30 часа), Франция (11 юли, 17,30 часа) и Германия (12 юли, 17,30 часа). Голямата цел пред нашия отбор е да запазим мястото си в Лигата на нациите. Нашите имат две победи досега и са на 16-о място в класирането пред Доминиканска република и Франция.

Съставът на България

Разпределители:

Димана Иванова

Лора Славчева

Крайни нападатели

Микаела Стоянова

Моника Кръстева

Калина Венева

Александра Миланова

Виктория Нинова

Мерелин Николова

Мирослава Паскова

Централни блокировачи

Борислава Съйкова

Кая Николова

Дарина Нанева

Либеро

Жана Тодорова

Мила Пашкулева