Шампионът Тадей Погачар подари победа на съотборник в "Тур дьо Франс"

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Тадей Погачар може да си позволи всичко.

Словенската суперзвезда на колоезденето отстъпи на мексиканския си съотборник Исак дел Торо победата във втория етап от обиколката на Франция. Всички от тима на ОАЕ работиха здраво преди финала в края на изкачването на Монтжуик в Барселона и шампионът Погачар пусна дебютанта да спечели.

Носителят на титлата от обиколката на Италия Йонас Вингегор (Нор) имаше леки проблеми в края, но остана с жълтата фланелка на водач в генералното с 6 секунди пред Погачар. Трети на 15 сек е Ремко Евенепул (Бел).