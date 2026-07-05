Инквизираният Мбапе напсувал парагваец

1/8-финалът във Филаделфия от мондиал 2026 ще остане емблематичен за мръснишките действия на парагвайците, които въпреки минаването на всякакви граници отпаднаха след 0:1 от Франция.

Капитанът на “петлите” Килиан Мбапе бе епицентър за настървените противници. Те го инквизираха всячески. Според тв камери и специалисти по разчитане на думите в края на първото полувреме нападателят не е издържал и е казал на Хуниор Алонсо La concha tu madre (на испански псувня на майка).

От щаба на Франция пък категорично заявиха, че техни парагвайски колеги са правили същото по адрес на селекционера Дидие Дешан. В случая това е кощунствено, тъй като майката на треньора умря наскоро и той се прибра до родината за нейното погребение. Парагвайците, естествено, отричат да са правили такова нещо.

Главният арбитър на коридата от Илгиз Танташев получи оценка 1 по 10-балната система от авторитетното издание “Екип”. При тоталния терор на южноамериканците узбекът не счете за нужно да им покаже нито един картон, а им свири едва 13 нарушения. Така за първи път от мондиал 1998 парагвайският тим завърши мач без, някой да е декориран. При 10 фаула на “петлите” те завършиха с 3 жълти картона.

“Без какъвто и да е неуместен шовинизъм, специалните кореспонденти на “Екип” решиха да поставят на Танташев оценка 1 от 10 за работата му. Той с нищо не допринесе за подобряването на играта или за защитата на футболистите”, пише “Екип”.

След провала си Танташев няма да свири повече на световното. Така той последва съдбата на колегата си от Мароко Джалал Джайед, който направи издънки в предния мач на Парагвай, спечелен с дузпи срещу Германия.