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https://www.24chasa.bg/sport/article/23172959 www.24chasa.bg

Кристиано потвърди сестра си: Това е последното ми световно

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Кристиано пие вода на пресконференцията преди мача с Испания. Снимка: Ройтерс

Кристиано Роналдо потвърди новината, която сестра му Мария Авейро съобщи преди няколко дни.

„Искам да се насладя на момента колкото е възможно повече, защото това ще бъде последното ми световно първенство, да. Но се надявам, че утрешният мач няма да е последният ми на този мондиал", заяви категорично той преди двубоя с Испания. 

Суперзвездата коментира както напредналата си футболна възраст, така и темата за оттеглянето си като цяло. Важно е да се отбележи, че Португалия разчиташе на Роналдо като титуляр във всичките си четири мача от началото на кампанията, като той беше заменен само веднъж. 

Кристиано пие вода на пресконференцията преди мача с Испания.
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