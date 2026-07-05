Кристиано потвърди сестра си: Това е последното ми световно

Кристиано Роналдо потвърди новината, която сестра му Мария Авейро съобщи преди няколко дни.

„Искам да се насладя на момента колкото е възможно повече, защото това ще бъде последното ми световно първенство, да. Но се надявам, че утрешният мач няма да е последният ми на този мондиал", заяви категорично той преди двубоя с Испания.

Суперзвездата коментира както напредналата си футболна възраст, така и темата за оттеглянето си като цяло. Важно е да се отбележи, че Португалия разчиташе на Роналдо като титуляр във всичките си четири мача от началото на кампанията, като той беше заменен само веднъж.