Българин се бори за управата на световния хокей

Генералният секретар на федерацията по хокей на лед и бивш национал Стоян Бъчваров е кандидат за съвета на международната центарала. Изборът е на 2 октомври в Тенерифе, Испания.

След като канадецът Люк Тардиф реши да се оттегли като президент на ИИХФ цели 9 човека ще се борят за поста. Шестима от тях се кандидатират за всички изборни длъжности - президент, първи вицепрезидент, регионален вицепрезидент и член на съвета. Това са Хенрик Бах Нилсен (Дания), Петер Бриза (Чехия), Сергей Гончаров (Беларус), Франк Гонсалес (Испания), Айваз Оморканов (Киргизстан) и Франц Рейндъл (Германия). Закария Хечуашвили (Грузия) не иска само да е регионален вицепрезидент, Ян Мьолдер (Естония) иска само да е президент или член на съвета, и Матяж Раковец (Словения) също не иска да е регионален шеф.

Хейки Хиетанен (Финландия) и Виестерус Козиолс (Латвия) искат всички длъжности без президент. За регионален вицепрезидент или член на съвета се борят Сузи Жо (Корея), Глеб Каратаев (Казахстан), Зузана Холбенхайер (Унгария), Игор Немечек (Словакия), Клифтън Уортсли (Великобритания) и Марта Завадска (Полша). Единствено регионален вицепрезидент иска да е Майк Тримболи (САЩ).

Бъчваров е сред кандидатите само за съвета. Освен него това са Хоакин де ла Гарма (Мексико), Пиер Ив Гарбо (Франция), Андреа Гиос (Италия), Катрин Хендерсон (Канада), Дмитри Курбатов (Русия), Анди Милс (Нова Зеландия), Кавех Сейджи (Иран) и Гудлауг Торстенсдотир (Исландия).