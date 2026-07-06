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40 г. след Зико Бруно Гимараеш изпусна дузпа за Бразилия в редовното време на световно

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Ориан Ниланд спасява дузпата на Бруно Гимараеш. Снимка: Ройтерс

Бразилският халф Бруно Гимараеш стана първият играч на националния отбор от 40 години, който пропусна дузпа в редовното или продълженията (без 11-метрови удари) на световно.

В 14-ата минута на мача от 1/8-финалите срещу Норвегия шутът на футболиста на английския "Нюкасъл" бе спасен от вратаря Йорян Ниланд.

След това скандинавците изхвърлиха Бразилия с 2:1.

В 1/4-финала на мондиал 1986 френският вратар Жоел Батс спаси дузпа на легендата Зико при 1:1, както завършиха редовното време и продълженията, а при 11-метровите удари бразилците отпаднаха.

Ориан Ниланд спасява дузпата на Бруно Гимараеш. Снимка: Ройтерс

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