40 г. след Зико Бруно Гимараеш изпусна дузпа за Бразилия в редовното време на световно

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Бразилският халф Бруно Гимараеш стана първият играч на националния отбор от 40 години, който пропусна дузпа в редовното или продълженията (без 11-метрови удари) на световно.

В 14-ата минута на мача от 1/8-финалите срещу Норвегия шутът на футболиста на английския "Нюкасъл" бе спасен от вратаря Йорян Ниланд.

След това скандинавците изхвърлиха Бразилия с 2:1.

В 1/4-финала на мондиал 1986 френският вратар Жоел Батс спаси дузпа на легендата Зико при 1:1, както завършиха редовното време и продълженията, а при 11-метровите удари бразилците отпаднаха.