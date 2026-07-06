Неймар изравни Пеле за сбогуване с националния на Бразилия

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Неймар приключи с гол кариерата си в националния на Бразилия.

34-годишното крило реализира дузпа в края на мача с Норвегия от 1/8-финалите на световното първенство, който 5-кратните световни шампиони изгубиха с 1:2 и отпаднаха.

Неймар стана вторият бразилец след великия Пеле, който успява да се разпише на 4 мондиала.

Краля на футбола обаче има 3 световни титли, което не е постигано от никой друг в историята.

За Неймар двубоят с Норвегия бе сбогуване с националния. Това призна самият той след провала.

Неймар е голмайстор №1 в историята на Бразилия с 80 попадения в 130 мача. В тях той има и 58 асистенции.