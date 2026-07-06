Героичният вратар на Норвегия е безработен

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Ерлинг Браут Холанд вкара в края на 1/8-финала срещу Бразилия попаденията за крайното 2:1, но ако не бяха геройствата на вратаря Йорян Ниланд Норвегия нямаше да стигне до победата.

В 14-ата мин 35-годишният страж отрази дузпа на Бруно Гимараеш, а до края на мача бе феноменален със спасявания и решаващи намеси.

Интересното е, че от 1 юли Ниланд е безработен. Договорът му с испанския "Севиля", където бе резерва в последния сезон, приключи.

Преди това вратарят е пазил в родината си, Германия и Англия.