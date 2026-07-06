Винисиус не бил дузпата срещу Норвегия заради статистика, в която начело са Неймар и Игор Тиаго

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Треньорът на националния отбор на Бразилия Карло Анчелоти разкри защо не Винисиус е изпълнил дузпата през първото полувреме на мача с Норвегия (1:2) от 1/8-финалите на световното

Зад топката застана полузащитникът Бруно Гимараеш, чийто удар бе спасен от вратаря Йорян Ниланд.

„Събрахме статистика за последната година както за футболистите на съперниците, така и за нашите играчи. Най-добре от всички изпълнява дузпи Неймар, след това е Игор Тиаго (бивш ас на "Лудогорец"), после Рафиня, след него Бруно Гимараеш, а след тях Габриел Мартинели", обясни Анчелоти.