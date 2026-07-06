Меси и Мбапе най-големите пешеходци на световното

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Лионел Меси и Килиан Мбапе са двамата полеви играчи с най-голям процент от дистанцията, измината ходом, на световното.

В статистиката са взети предвид футболистите, които са изиграли поне 150 минути на турнира.

39-годишният аржентинец е извървял пеша 47% от цялото изминато от него разстояние, а 27-годишният французин - 45%.

В същото време и двамата играчи имат по 7 гола съответно за националните отбори на Аржентина и Франция.

Те водят в голмайсторската листа на турнира заедно с норвежеца Ерлинг Браут Холанд.