Мексико пада 0:2 в последния си мач на "Ацтека" от Англия, победителят отива на Норвегия

Емблематичният стадион "Ацтека" прие Англия за осминафинал, за да я изправи срещу съдомакина Мексико в мач, който ще е последен в мексиканската столица за това първенство.

След динамична и сравнително равностойна игра през първото полувреме британците нанесоха двоен удар за три минути. Джуд Белингам вкара в 36-ата и 38-ата минута, като първо се отличи с глава (асистенция на Букайо Сака), а след това и с крак след подаване на капитана Хари Кейн.

Домакините върнаха сравнително бързо интригата в резултата - в 42-ата минута Хулиан Киньонес използва едно разбъркване и мощно забоде топката под гредата след рикошет от английски крак в малкото наказателно поле.

Полувремето приключи 2:1 за Англия.

Мексико извървя почти перфектен път досега на мондиала, като това е четвъртият им мач от петте, които се играха на „Ацтека". Това се чувства като нещо повече от просто дом в Мексико, тъй като националите само два пъти са били побеждавани на този терен в официални мачове (П70, Р17). Бъдещето им е извън страната за останалата част от турнира, ако продължат напред, но използването на огромното им предимство за последен път изглежда много вероятно, тъй като никога преди не са губили мач от световното в Мексико Сити (П8, Р2), като са спечелили последните шест поред.

Не само историята е на тяхна страна, но и скорошната им форма е важна, тъй като не само са непобедени в 12 международни мача през 2026 г. (10 победи, 2 равенства), но и спечелиха и четирите мача в това издание, без да допуснат нито един гол, след като победиха Еквадор с 2:0 на осминафиналите – подвиг, който никой друг не може да постигне.

Англия се измъкне в мача си от 1/16-финалите, като постигна неубедителна победа с 2:1 срещу ДР Конго, но е спечелила последните четири мача с Мексико, а ги би и на световното през 1966 г. по пътя към вдигането на трофея за единствен път.

Някои любопитни факти:

Само в два от последните 12 мача на Мексико и двата отбора са отбелязвали.

Девет от 12-те национални мача на Мексико през 2026 г. доведоха до под 2,5 гола.

Седем от последните десет мача на Англия до под 2,5 гола.

Последните шест гола на Англия на световното първенство паднаха след почивката.

Мексико може да разчита не само на Раул Хименес за информация относно играенето на английския отбор в Англия от 2018 г., но и за голове, като се има предвид, че е отбелязал шест в 12 мача срещу вратаря на противниковия отбор Джордан Пикфорд.

Допускането на още един гол би било не особено идеален начин Пикфорд да отпразнува 17-ия си мач на световно първенство - най-много за който и да е вратар на Англия.

Снимка: РОЙТЕРС

Ето съставите.

Мексико: Раул Ранхел, Хорхе Санчес, Сесар Монтес, Хоан Васкес, Хесус Галярдо, Луис Ромо, Хилберто Мора, Эрик Лира, Роберто Алварадо, Раул Хименес, Хулиан Киньонес.

Англия: Джордан Пикфорд, Езри Конса, Марк Гехи, Нико О'Райли, Джарел Куанса, Елиот Андерсън, Деклан Райс, Джуд Белингам, Букайо Сака, Хари Кейн, Антъни Гордън.