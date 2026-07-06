Тръмп е наредил на шефа на ФИФА да отмени червения картон на голмайстора на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е изиграл ключова роля в решението на ФИФА да позволи на нападателя Фоларин Балогун да бъде на разположение за осминафиналния мач срещу Белгия в понеделник в Сиатъл.

Тръмп е разговарял с президента на ФИФА Джани Инфантино по-рано през седмицата, след като Балогун получи директен червен картон, и е поискал спорната ситуация да бъде преразгледана, твърди източник пред Си Ен Ен. В неделя световната футболна централа официално обяви, че използва рядко прилагана разпоредба от дисциплинарния си правилник, с която автоматичното наказание на нападателя се отлага за изпитателен срок от една година. Така Балогун ще може да играе срещу Белгия в осминафиналите.

Решението изненада както американския национален отбор, така и феновете му, които до този момент бяха убедени, че няма правен механизъм наказанието да бъде отменено. Малко след публикация на The Athletic, ФИФА потвърди официално, че дисциплинарната комисия е приложила член 27 от своя кодекс. Той дава право на съдебните органи на организацията да спрат изцяло или частично изпълнението на наказание, наложено по време на мач, като го поставят под изпитателен срок.

Макар да съществуват подобни прецеденти, подобно решение при директен червен картон за сериозно нарушение е изключително рядко. Балогун беше изгонен в 64-ата минута на двубоя срещу Босна и Херцеговина след намеса на системата VAR, която установи, че е настъпил глезена на защитника Тарик Мухаремович. Нарушението беше квалифицирано като „сериозна груба игра".

Нападателят е сред най-важните футболисти в състава на селекционера Маурисио Почетино и до момента е реализирал три гола в четири мача на турнира. Срещу Босна и Херцеговина той също се разписа преди да бъде отстранен от игра.

С решението на ФИФА червеният картон остава в дисциплинарното досие на Балогун, но задължителното наказание от един мач няма да бъде изтърпяно незабавно. То е отложено за срок от една година. Ако в този период футболистът извърши ново подобно нарушение, санкцията ще влезе в сила автоматично, като към нея ще бъде добавено и наказанието за новото провинение.