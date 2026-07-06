Наско Сираков поведе "Левски" към Баня Лука

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Президентът на "Левски" поведе "сините" към Баня Лука, където утре столичани започват участието си в Шампионската лига.

Съперник е първенецът на Босна "Борац" Двубоят от кръг I е от 21,30 часа.

Сираков пристигна малко преди отбора. С тима ще пътува и изпълнителният директор Даниел Боримиров, както и Антон Краус, член на Надзорния съвет на "сините".

"Надградили сме спрямо миналата година. Взехме няколко играчи, с които ще вдигнем класата. Очаквам добра игра", каза Боримиров преди заминаването на "сините" за Босна.

Той добави, че не е изключено шампионът на България да се подсили с още играчи до края на трансферния прозорец. До момента бройката е 6.

"Има време до септември", добави шефът в "Левски" на въпрос дали ще има още входящи и изходящи трансфери.