Двама футболисти в болница след Мексико - Англия, Хендерсън се спъна в реклама

Двама футболисти са в болница след двубоя Мексико - Англия на световното.

Ветеранът на англичаните Джордън Хендерсън е със съмнения за счупена китка, след като се опита да прескочи рекламни пана в радостта след победата и падна лошо на ръката си. Той не игра при победата с 3:2, но получи жълт картон в добавеното време заради поведението си на пейката.

В линейка напусна и звездата на домакините Сантяго Хименес от "Милан". Той стъпи накриво докато гонеше топката в 98-ата минута и така остави и домакините с 10 човека до края на добавеното време от 111 минути. Той е със съмнения за скъсани връзки в глезена.